Квартиры с элементами коттеджа: в Мексике построили необычные сейсмостойкие жилые дома. Фото

В мексиканском городке Пуэрто-Эскондидо, который расположен на побережье Тихого океана, архитекторы создали жилой проект La Escondida. Он построен по простой конструкции из железобетона, блочных стен, цемента, песка и ребристых плит.

Необычные квартиры для туристов archdaily.com

Как сообщает Archdaily, эта система позволила работать эффективно и одновременно сделать прочную конструкцию, чтобы противостоять характерным землетрясениям для этого места.

Необычные квартиры для туристов archdaily.com

В каждом доме есть 2-3 спальни и большая терраса. Дизайнерам удалось достичь конфиденциальности между блоками застройки и благодаря удобному расположению жители чувствуют себя в доме, а не в квартире. Квартиры ориентированы на продажу для туристов, которые проводят сезон на побережье Оахака.

Необычные квартиры для туристов archdaily.com

Необычные квартиры для туристов archdaily.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Лондоне к старому викторианскому дому построили новую крышу в виде пирамиды, благодаря чему внутри стало больше света и пространства, а само здание – намного экологичнее.