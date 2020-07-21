Крыша в виде пирамиды: необычное архитектурное решение для старого дома в Лондоне. Фото

В Лондоне к старому викторианскому дому построили новую крышу в виде пирамиды, благодаря чему внутри стало больше света и пространства, а само здание – намного экологичнее.

Как сообщает Archdaily, Garden House – жилой дом в Лондоне, который строили как "подвесную" корзину с цветами. Раньше здесь была одноэтажная мастерская, которую строили только как придаток к старому викторианскому дому.

Дом с необычной крышей в Лондоне archdaily.com

Дом с необычной крышей в Лондоне archdaily.com

Само здание является кирпичным, а внутри дизайнеры использовали старый прием, по которому белоснежный интерьер разбавили деревом. Поэтому здание стало намного уютнее, чем раньше.

Теперь кроме мастерской здесь расположены также кухня, столовая, спальня и гостиная.

Однако наиболее интересной здесь является именно крыша, которая похожа на пирамиду Кукулькану. Здесь на каждой "ступеньке" лежит декоративный белый камень и растут различные растения.

Дом с необычной крышей в Лондоне archdaily.com

Дом с необычной крышей в Лондоне archdaily.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, в одном из районов Лондона реализовали проект Sun Rain – экологическое жилье с зеленой крышей, которая собирает дождевую воду. Ее потом используют для бассейна во внутреннем дворике.