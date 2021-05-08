Крупнейший берлинский аэропорт превратят в жилой район. Фото

Крупнейший аэропорт Берлина Тегель превратят в новый жилой район, в котором построят университетский кампус.

Как сообщает Аvianews.com, аэропорт Тегель, который помогал Западному Берлину с сообщением с внешним миром, 5 мая лишился сертификата, и теперь не может принимать самолеты. Закрылся он еще в середине 2020 года, а последние самолеты прокинули аэропорт в ноябре.

Описание: Реализуют новый проект на месте старого аэропорта Источник: Tegel Project GmbH Alt:

Координировать строительство будет государственная компания Tegel Projekt GmbH. Согласно разрабатываемому проекту, здесь возведут технологический парк для тысячи компаний, на которых будут трудиться 20 тысяч человек. Построят также студенческий кампус на 5 тысяч мест. Специально для них отведут здание терминала аэропорта.

Описание: Реализуют новый проект на месте старого аэропорта Источник: Tegel Project GmbH Alt:

Совсем рядом также построят жилой квартал. Он будет рассчитан на проживание 10 тысяч человек, для них построят 5 тысяч квартир. Одной из основных целей проекта – сделать его максимально экологичным: на территории обустроят большое количество скверов и садов, при этом с минимальным использованием автомобилей.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Гонконге на месте старого аэропорта построят огромный небоскреб. Дом будет сливаться с сооружениями аэропорта, которые сохранились. Международный аэропорт работал с 1925 по 1998 год. Впоследствии новый аэропорт построили в 30 километрах, в западной части города.