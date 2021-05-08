Крупнейший берлинский аэропорт превратят в жилой район. Фото

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Крупнейший аэропорт Берлина Тегель превратят в новый жилой район, в котором построят университетский кампус.
Как сообщает Аvianews.com, аэропорт Тегель, который помогал Западному Берлину с сообщением с внешним миром, 5 мая лишился сертификата, и теперь не может принимать самолеты. Закрылся он еще в середине 2020 года, а последние самолеты прокинули аэропорт в ноябре.
Реализуют новый проект на месте старого аэропорта
Tegel Project GmbH
Координировать строительство будет государственная компания Tegel Projekt GmbH. Согласно разрабатываемому проекту, здесь возведут технологический парк для тысячи компаний, на которых будут трудиться 20 тысяч человек. Построят также студенческий кампус на 5 тысяч мест. Специально для них отведут здание терминала аэропорта.
Реализуют новый проект на месте старого аэропорта
Tegel Project GmbH
Совсем рядом также построят жилой квартал. Он будет рассчитан на проживание 10 тысяч человек, для них построят 5 тысяч квартир. Одной из основных целей проекта – сделать его максимально экологичным: на территории обустроят большое количество скверов и садов, при этом с минимальным использованием автомобилей.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Гонконге на месте старого аэропорта построят огромный небоскреб. Дом будет сливаться с сооружениями аэропорта, которые сохранились. Международный аэропорт работал с 1925 по 1998 год. Впоследствии новый аэропорт построили в 30 километрах, в западной части города.
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