В Гонконге на месте старого аэропорта построят огромный небоскреб. Фото

Многофункциональный небоскреб построят на месте старого аэропорта в Гонконге. Площадь здания составит 170 тысяч квадратных метров.

Как сообщает Archdaily, дом будет сливаться с сооружениями аэропорта, которые сохранились. Международный аэропорт работал с 1925 по 1998 год. Впоследствии новый аэропорт построили в 30 километрах, в западной части города.

Описание: В Гонконге построят огромный небоскреб на месте старого аэропорта Источник: archdaily.com Alt:

Отмечается, что небоскреб будет иметь удачное расположение: рядом есть станция метро, а для жильцов откроется вид на реку.

Описание: В Гонконге построят огромный небоскреб на месте старого аэропорта Источник: archdaily.com Alt:

Внутри здания также будут созданы крупные торговые площади и залы, а в центре здания есть большой атриум площадью почти 66 тысяч квадратных метров. На крыше будет большой сад, а само здание хорошо соединяет помещение с площадью рядом и набережной.

Описание: В Гонконге построят огромный небоскреб на месте старого аэропорта Источник: archdaily.com Alt:

Описание: В Гонконге построят огромный небоскреб на месте старого аэропорта Источник: archdaily.com Alt:

За строительство дома взялось архитектурное бюро Snøhetta.

Как сообщали НЕРУХОМІ, архитекторы студии Zaha Hadid Architects-2 хотят построить в Гонконге экологический небоскреб, который будет отличаться от всех возведенных в городе зданий. В новом проекте Murray Road, строительство которого уже началось, будет располагаться деловой центр.