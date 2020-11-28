В Гонконге на месте старого аэропорта построят огромный небоскреб. Фото

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Эксперты разобрались со всеми нюансами ЖК Olympic Park
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Многофункциональный небоскреб построят на месте старого аэропорта в Гонконге. Площадь здания составит 170 тысяч квадратных метров.
Как сообщает Archdaily, дом будет сливаться с сооружениями аэропорта, которые сохранились. Международный аэропорт работал с 1925 по 1998 год. Впоследствии новый аэропорт построили в 30 километрах, в западной части города.
В Гонконге построят огромный небоскреб на месте старого аэропорта
archdaily.com
Отмечается, что небоскреб будет иметь удачное расположение: рядом есть станция метро, а для жильцов откроется вид на реку.
В Гонконге построят огромный небоскреб на месте старого аэропорта
archdaily.com
Внутри здания также будут созданы крупные торговые площади и залы, а в центре здания есть большой атриум площадью почти 66 тысяч квадратных метров. На крыше будет большой сад, а само здание хорошо соединяет помещение с площадью рядом и набережной.
В Гонконге построят огромный небоскреб на месте старого аэропорта
archdaily.com
В Гонконге построят огромный небоскреб на месте старого аэропорта
archdaily.com
За строительство дома взялось архитектурное бюро Snøhetta.
Как сообщали НЕРУХОМІ, архитекторы студии Zaha Hadid Architects-2 хотят построить в Гонконге экологический небоскреб, который будет отличаться от всех возведенных в городе зданий. В новом проекте Murray Road, строительство которого уже началось, будет располагаться деловой центр.
Эксперты разобрались со всеми нюансами ЖК Olympic Park
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