Контроль за строительным рынком хотят передать в частные руки

Функцию контроля в строительной сфере следует передать третьим лицам. Эту идею поддержал Национальный совет реформ, рассказал глава Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе, сообщили в пресс-службе организации.

"Если государство не справляется с функцией контроля в строительной отрасли - ее нужно передать в частные руки. Только тогда мы сможем побороть коррупцию и привлекать новые инвестиции", - заявил Парцхаладзе.

По его словам, эта практика давно уже используется в мире – уже 90 стран прибегают к услугам третьих лиц в вопросе регулирования в сфере строительства. Также экспертизой, регистрацией (в том числе функции БТИ) уже успешно занимаются частные компании.

Кроме того, привлечение частных лиц поможет убрать монополию и снизить уровень коррупции на рынке.

Кто будет контролировать застройщиков? pixabay.com

"Прозрачные правила на строительном рынке - условие повышения привлекательности для инвестиций", - отметил глава КСУ.

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно исследованию Конфедерации строителей Украины, за год коррупция в столице на стартовом этапе строительства, получения согласований и разрешений выросла в полтора раза — до 86,7% с 58,3% в 2019 году. С коррупцией на этапе сдачи объекта в эксплуатацию участники рынка в этом году сталкиваются в семь раз чаще — 60%, тогда как в прошлом году на это жаловались 8,3%.