Суд арестовал здание "Цветы Украины"

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Суд фактически поддержал сторону застройщика и разрешил сносить старинное здание
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Шевченковский районный суд Киева во вторник, 13 июля, арестовал здание "Цветы Украины", которое находится по улице Сечевых Стрельцов, 49 в столице.
Об этом сообщил народный депутат Украины Дмитрий Гурин на своей странице в Facebook.
По его словам, суд принял такое решение по делу о самоуправстве, открытому по заявлению одного из активистов.
В свою очередь министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что сегодня инспектор Минкульта отправился на Сечевых стрельцов, 49, чтобы вручить предписание застройщику. Однако вручить его лично так и не удалось, но несмотря на это любые дальнейшие работы на участке являются незаконными, поскольку у застройщика нет разрешений от Министерства. Он также добавил, что возле здания будет все время дежурить наряд патрульной полиции.
Как сообщали НЕРУХОМІ, часть фасада здания "Цветы Украины" в понедельник, 12 июля, снесла строительная компания, пока работу техники не заблокировали киевляне, которые прорвались на стройку. Впоследствии активисты составили график дежурств на строительном участке возле здания, чтобы не допустить дальнейших работ по сносу.
Суд фактически поддержал сторону застройщика и разрешил сносить старинное здание
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