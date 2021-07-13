Суд арестовал здание "Цветы Украины"

Шевченковский районный суд Киева во вторник, 13 июля, арестовал здание "Цветы Украины", которое находится по улице Сечевых Стрельцов, 49 в столице.

Об этом сообщил народный депутат Украины Дмитрий Гурин на своей странице в Facebook.

По его словам, суд принял такое решение по делу о самоуправстве, открытому по заявлению одного из активистов.

В свою очередь министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что сегодня инспектор Минкульта отправился на Сечевых стрельцов, 49, чтобы вручить предписание застройщику. Однако вручить его лично так и не удалось, но несмотря на это любые дальнейшие работы на участке являются незаконными, поскольку у застройщика нет разрешений от Министерства. Он также добавил, что возле здания будет все время дежурить наряд патрульной полиции.

Как сообщали НЕРУХОМІ, часть фасада здания "Цветы Украины" в понедельник, 12 июля, снесла строительная компания, пока работу техники не заблокировали киевляне, которые прорвались на стройку. Впоследствии активисты составили график дежурств на строительном участке возле здания, чтобы не допустить дальнейших работ по сносу.