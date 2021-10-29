Компания Черновецкого объяснила свое вялое участие в приватизации "Большевика"

Компания "Инвест новация", которая была одним из претендентов на покупку АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик"), готова была приобрести предприятие по стартовой цене, но не более.

Об этом заявила директор компании Виктория Федорова, передает "Экономическая правда", комментируя ход торгов на аукционе.

По ее словам, "Инвест новация" заявила о своем участии и пришла на аукцион, и тем самым сделала ставку. Однако решила "не идти дальше в торги". Федорова заявила, что это объект довольно непростой, с историей и большими проблемами. И даже стартовая стоимость была несколько завышенной. Поэтому компания решила дальше не участвовать.

При этом Федорова никак не прокомментировала возможные "закулисные" переговоры Василия Хмельницкого и Степана Черновецкого.

"Мы отвечаем от себя, от компании, которая принимала участие в конкурсе. Мы свои решения принимали сами. А то, что вы называете информацией, звучит больше как слухи, а их мы не комментируем", - подчеркнула она.

Описание: Аукцион по продаже "Большевика" состоялся 27 октября Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, аукцион по приватизации бывшего завода "Большевик" состоялся 27 октября. Торги выиграла компания "Дженерал Коммерс", которая согласилась купить предприятие за 1,43 млрд гривен – за сумму, которая незначительно превышает стартовую лишь на 40 млн. В торгах также участвовали компании "Инвест Новации" и "ИДК Каскад". Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сравнил приватизацию "Большевика" с продажей "Криворожстали".

Василий Хмельницкий, комментируя сделку, заявил, что в центре Киева "появится инновационная и комфортная для горожан инфраструктура". Совместно с Хмельницким совладельцем активов завода стал собственник компании "А-Девелопмент" Алексей Баранов.

Согласно условий, новый собственник должен сохранить основные виды деятельности и погасить долги завода – порядка 500 млн гривен. Кроме того, он должен инвестировать в ремонт и модернизацию дочернего предприятия в Жашкове (Черкасская область) порядка 57 млн гривен. Для других же участков завода, а это более 50 га в четырех областях, включая 35 га на Шулявке в Киеве, условия приватизации не устанавливают никаких требований в использовании новым владельцем.