Стартовал онлайн-аукцион по приватизации столичной гостиницы "Днепр"

Стартовал онлайн-аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" в Киеве, в котором зарегистрировано 29 участников.

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко в среду, 15 июля, передает Интерфакс-Украина.

Гостиница "Днепр" в Киеве wikipedia.org

"Гостиница "Днепр" – незаурядный объект. Мы ищем нового инвестора, чтобы дать ему новую жизнь. Активы продавать можно, а историю - нет. Поэтому условие для нового инвестора - сохранить название гостиницы "Днепр" в любой другой комбинации, а также сохранить профиль самого здания - это должна быть гостиница. Приватизация такого объекта, как "Днепр", даст сигнал инвесторам, что можно верить в прозрачную приватизацию", - сообщил Сенниченко на открытии аукциона.

Стартовая цена гостиницы составляет 80 млн 923 тыс. 400 грн.

Гостиница "Днепр" была передана в управление Фонда государственного имущества Украины в конце 2019 года. Ранее сообщалось, что к "Днепру" интерес есть у более 30 инвесторов.