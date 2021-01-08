Киевлянина будут судить за незаконно построенный ресторан в центре столицы

Киевлянина будут судить за самовольную постройку в пределах историко-архитектурного заповедника в Подольском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина, не имея каких-либо разрешительных документов, возвел пристройку к дому по улице Петра Сагайдачного. Таким образом он незаконно занял участок площадью 0,02 га.

Прокуратура Киева подготовила в суд обвинительный акт, потребовав снести самовольно построенное здание.

Описание: Прокуратура просит суд разрешить снос пристройки Источник: kyiv.gp.gov.ua Alt:

В сообщении прокуратуры не уточняется, о каком доме идет речь. Однако в сопроводительном фото дом по адресу улица Петра Сагайдачного, 14. Это доходный дом 1876 года, который имеет статус памятника местного значения. Со стороны улицы Андреевской к нему пристроено помещение ресторана Fiji, передает Хмарочос.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве недавно коммунальщики демонтировали веранду грузинского ресторана "Хурма". Пристройка была незаконной, располагалась почти вплотную к станции метро "Золотые ворота" и закрывала фасад памятника архитектуры.