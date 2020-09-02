В Киеве горел элитный ЖК TARYAN TOWERS на Печерске. Видео

В Киеве вечером в среду, 2 сентября, произошел пожар в элитном жилом комплексе TARYAN TOWERS (застройщик Taryan Group). По словам очевидцев, горели верхние этажи ЖК, поэтому дым был хорошо виден на многие километры.

В ГСЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в оперативный штаб в 20:19.

"К месту вызова немедленно было направлено спасателей из ближайших пожарно-спасательных частей. По прибытию было установлено, что пожар возник в новостройке на 34-м этаже 34-х этажного дома. Во время ремонтных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м", - рассказали пожарные.

Пожар был ликвидирован в 20:56. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению пожара было привлечено 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС.

Причину возникновения пожара должны выяснить сотрудники правоохранительных органов.

Как выяснили эксперты НЕРУХОМІ, застройка ЖК TARYAN TOWERS осуществляется в соответствии с исходными данными на двух земельных участках площадью 1,7 га и 0,02 га. Одна из них (площадью 0,02 га) по целевому назначению не соответствует намерениям застройки (для индивидуального садоводства). Нет данных о приведении застройщиком целевого назначения земельного участка в соответствии с требованиями закона.