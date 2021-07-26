Киевляне свалили строительный забор возле озера Вырлица

В Киеве на днях прошла акция протеста против застройки возле озера Вырлица, во время которой был сломан строительный забор.

Как сообщает ТСН, на место приехали дежурные полицейские, однако правоохранители не стали вмешиваться в конфликт. Активисты рассказывают, что это не первая акция протеста, а также обещают проводить их и в дальнейшем, чтобы демонтировать полностью строительный забор.

"Его просто демонтируем понемногу, потому что его очень много и это физически сложно. Это уже, кажется, третий или четвертый раз", - рассказал киевлянин Андрей Медведько.

Описание: Сваленный забор возле Вырлицы Источник: Общество будущего Alt:

Напомним, что на заседании Киевсовета 13 июля состоялось обсуждение вопроса относительно застройки Вырлицы. В итоге было принято протокольное решение, согласно которому собрать со всех профильных комиссий Кивсовета и департаментов КГГА, а также всех, кто имеет отношение к данному строительству дополнительную информацию, обсудить ее, и лишь затем принимать комплексное решение.

Как сообщали НЕРУХОМІ, еще в июне депутаты Киевсовета должны были проголосовать за объявление ландшафтным заказником территории возле озера Вырлица. Однако мэр Виталий Кличко попросил отложить принятие этого вопроса. Он рассказал, что его мнение на этот счет радикально изменилось, после того как он пообщался с застройщиком и детально ознакомился с проектом.

Известно, что арендатором трех земельных участков, общая площадь которых достигла 30 гектаров, является компания "Мрия-Инвест". По данным YouControl, ООО "Мрия-Инвест" зарегистрировали 18 лет назад. Руководителем является Наталья Науменко. С компанией также связан и бывший школьный друг мэра Виталия Кличко Юрий Ионанов.