Киевгорстрой ввел в эксплуатацию еще один ЖК Укрбуда

Холдинговая компания Киевгорстрой ввела в эксплуатацию жилой комплекс Пектораль в Святошинском районе Киева, который ранее приняла от обанкротившегося застройщика Укрбуд для достройки.

"Киевгорстрой информирует, что Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины выдан Сертификат, удостоверяющий соответствие законченного строительства проектной документации и готовность к эксплуатации многофункционального комплекса в составе помещений жилого назначения, торгово-развлекательных и офисных помещений по адресу: бульв. Кольцова, 7-а в Святошинском районе Киева (II пусковой комплекс — секции 3,4,5) — ЖК Пектораль", – сообщается на сайте КГС.

Описание: ЖК Пектораль Источник: jk-pektoral.com.ua Alt:

Также отмечается, что в ближайшее время инвесторы будут приглашены для подписания необходимых документов и дальнейшего оформления права собственности.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киевгорстрой подписал договор с Минобороны Украины для завершения строительства жилого комплекса ЧАРИВНЕ МИСТО корпорации Укрбуд.