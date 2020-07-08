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Киевгорстрой присоединился к строительству ЖК GREAT

08.07.2020 - 12:35

Компания Киевгорстрой присоединилась к строительству жилого комплекса GREAT на пересечении ул. Здолбуновская и Днепровская набережная в Дарницком районе столицы, став новым инвестиционным партнером по проекту компаний IB Alliance и РИЕЛ.

Эту информацию подтвердили как на сайте проекта, так и в компании Киевгорстрой.

"Холдинговая компания Киевгорстрой присоединилась к строительству нового жилого комплекса Great, который возводится на левом берегу Киева. ЖК Great - один из самых масштабных проектов столицы, относится к комфорт-классу. Комплекс возводится по принципу "город в городе", - говорится на сайте компании.

Строительство ЖК GREAT

great.com.ua

Объект состоит из тринадцати 26-этажных домов. На его территории предусмотрены трехэтажный торгово-офисный комплекс, подземный и наземный паркинги, мини-стадион, кафе, рестораны, ландшафтный арт-парк, детсад и начальная школа, магазины, др.

Отметим, что основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на март-2020 являлся Киевский городской совет (80%).

Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, Киевгорстрой ввел в эксплуатацию три жилых комплекса Укрбуда, которые ранее принял на баланс.

Объекты:

ЖК Great

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