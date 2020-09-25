Киевгорстрой принял на баланс ЖК Обериг-2 от Укрбуда

Строительная компания "Киевгорстрой" будет достраивать еще один долгострой от Укрбуда. Речь идет о жилом комплексе Обериг-2.

Об этом в Facebook в пятницу, 25 сентября, написал глава КГС Игорь Кушнир.

"На этот раз "Оберіг-2", один из самых ожидаемых со стороны инвесторов. Его не удавалось принять так быстро, как хотелось, были свои объективные причины. Но в итоге и он принят", - подчеркнул глава строительной компании.

По словам застройщика, строительные работы на объекте начнутся уже в ближайшее время: рабочие уже находятся на стройплощадке.

Подчеркнем, что ЖК Обериг-2 является шестнадцатым объектом, который принял на баланс Киевгорстрой от Укрбуда. Отметим, что ЖК Оберег-2 определяется как жилье класса "комфорт". Объект строится по адрессу ул. Бориспольская 30А и 40. На территории комплекса предусмотрены облагороженные парковые зоны.

Подчеркнём, что Киевгорстрой долгое время не мог договориться с Минитсерством обороны по данному жилому комплексу.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, 13 августа, возле Министерства обороны инвесторы Укрбуда в знак протеста перекрыли Воздухофлотский проспект. Для привлечения внимания к проблеме они устроили масштабную акцию протеста с перекрытием дороги, разжиганием фаеров и установкой палаток.