Какие ЖК одобрила ГАСИ: недельный дайджест выданных разрешений и сертификатов

На строительство каких жилых комплексов (СС3) Госархстройинспекция выдала разрешения или сертификаты о введении в эксплуатацию с 29 марта по 2 апреля – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание: источник: Alt:

Разрешение получили

1. ЖК Парус City от Парус Premium по ул. Кульпарковской, 93 во Львове (III очередь).

Разрешение получено на строительство 12-этажного дома № 3 на 192 квартиры.

Отметим, что в судебном порядке Госавиаслужбой обжалуются разрешение на строительство I очереди и градостроительные условия и ограничения (ГУО).

Основание для обжалования: невыполнение застройщиком решения Госавиаслужбы о прекращении строительства на приаэродромной территории аэродрома "Львов".

Постановлением первой инстанции производство было закрыто. Однако 3 марта 2021 года Верховный суд отменил закрытие производства и направил дело в первую инстанцию для повторного рассмотрения.

2. ООО "Славянский Дом ФПУ" получил разрешение на реконструкцию зданий и сооружений под многофункциональный комплекс по ул. Нагорной, 25 в Шевченковском районе Киева.

В составе комплекса предусмотрено 1 043 квартир. Будущий ЖК будет размещен на земельных участках площадью 2,5 га, напротив ЖК Henesi House.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Науки 58 от Креатор-Буд по проспекту Науки, 58 в Голосеевском районе Киева.

В эксплуатацию принят 23-этажный дом на 252 квартиры.

Задержка во введении – 2 квартала.

2. ЖК Оптимісто от Smile Development по ул. Киевской в с. Гатное Киевской области.

В эксплуатацию принят 10-этажный дом №1 (6-7 секции) на 126 квартир.

Задержка во введении – 1 квартал.

3. ЖК Київський маєток (генподрядчик – ООО "Мирт Буд"), который расположен между улицами Бышевская и Белгородская в с. Софиевская Борщаговка Киевской области.

4. ЖК Софиевская сфера от Сфера Житлобуд в с. Софиевская Борщаговка Киевской области.

В эксплуатацию приняты два 10-этажных дома на 252 квартиры.

Задержка во введении составляет 3 квартала.

5. ЖК AGAM от ЖК РЕАЛ по ул. Бакинская в с. Крюковщина Киевской области (III очередь, 1 и 2 пусковые комплексы).

В эксплуатацию принят 10-этажный дом № 3 на 131 квартиру.

Дом ввели раньше запланированного срока на 2 квартала.

6. ЖК Левада от Трест Жилстрой-1 по ул. Лисаветинськой, 2-Б в Харькове (II очередь, 1 и 2 пусковые комплексы).

В эксплуатацию приняты 16-этажные жилые дома № 3 и № 4 на 186 и 191 квартиру соответственно.

Задержка во введении – 2 квартала.

7. ЖК Птичка от Трест Жилстрой-1 по пер. Шевченковскому, 48 в Харькове (IV очередь, 1 и 2 пусковые комплексы).

В эксплуатацию приняты 9-этажные дома №2 и № 3 по 142 квартиры.

Задержка во введении – 1 квартал.

8. ЖК Родинний маєток от Винница Стройинвест по ул. И. Богуна, 27а в Виннице (I очередь).

В эксплуатацию принят 6-этажный дом № 1 на 84 квартиры.

Задержка во введении – 1 квартал.

9. ЖК Dubinina от ДнепрАртБуд по ул. Володи Дубинина, 6 в Днепре.

Завершено строительство 10-этажного жилого дома на 216 квартир со встроенно-пристроенным паркингом.

Как будет продвигаться дальше работа ГАСИ, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.