Как почувствовать себя пчелой: в Барселоне хотят построить "дома-ульи"

Стартап Haibu 4.0 создал проект, который поможет Барселоне выйти из жилищного кризиса. Так, он предполагает создание нового типа жилья для населения за счёт реконструкции старых зданий.

Как сообщает Euronews, апартаменты названы "сотами" из-за их площади : их длина составляет 2,2 м, ширина – всего 1,2 м. В квартире есть: кровать, стол, полка и место для хранения вещей. Аренда составит €200 в месяц. Сам дом будет иметь вид общежития.

Руководитель проекта Марк Оливе рассказал, что компания подала заявку в городской совет Барселоны на получение разрешения на строительство более двух месяцев назад.

Городской совет Барселоны ответил, что они не могут разрешить создание подобного проекта, потому что "небольшие размеры квартир не соответствуют строительным законам города".

"Помещения не соответствуют минимальным требованиям, необходимым для проживания, чтобы можно было жить достойно и в подходящих условиях", – говорится в сообщении городского совета Барселоны о проекте.

Так, постановление правительства № 141/2012 гласит, что человек должен жить на площади не менее пяти квадратных метров.

Квартира-"сота" в Барселоне euronews.com

По мнению Оливе, проект обязательно откроется. Он сказал, что продолжит реализацию инициативы "с разрешением или без разрешения" городского совета.

Оливе рассказал, что этот тип жилья уже существует в Японии и представляет собой альтернативу для людей, которые ищут очень доступную комнату. Однако в новом проекте апартаменты предназначены для жителей Барселоны, а не туристов.

"Цель состоит в том, чтобы позволить людям накопить деньги, чтобы они смогли переехать в другое место через полгода или год", - добавил он.

Арендовать в "улье" смогут только люди в возрасте от 25 до 45 лет, не имеющие судимости. Они также должны зарабатывать минимум €450 в месяц.

Квартиры предназначаются только для жителей Барселоны, поэтому люди должны доказать, что они проживают в городе не менее 10 лет.

Правила совместного проживания в "ульях" строги, и в случае их нарушения человека могут выселить.

По словам основателей стартапа, они уже получили более 800 заявок на 38 свободных квартир. Однако в свете продолжающихся распрей еще не ясно, удастся ли воплотить его в жизнь.

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