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В Испании разработали новую систему мониторинга цен на арендованную недвижимость

07.07.2020 - 12:58

Испанские власти разработали новую справочную систему государственного мониторинга цен на арендованную недвижимость.

Соответствующую разработку представило Министерство транспорта, мобильности и городского обустройства Испании, передает The Corner.

Отметим, что Мадрид, Барселона, Малага, Валенсия, Канарские и Балеарские острова являются самыми "напряженными" областями из-за слишком большого количества информации относительно аренды. Так, база содержит 11,2 млн данных по аренде за последние четыре года и будет ежегодно обновляться.

Согласно данным, предоставленными местным агентством статистики, 24% семей в Испании проживают в арендованном жилье, из которых 38% тратят более 40% своего дохода на оплату аренды.

Власти Испании будут мониторить цены на аренду недвижимости

pixabay.com

С другой стороны, специалисты аналитической группы Bankinter считают, что контроль над арендной платой может стать плохой новостью для рынка недвижимости, поскольку это привело бы к неопределенности и сделало бы инвестиции в арендованное жилье менее привлекательными.

Как сообщали НЕРУХОМІ, украинское правительство утвердило новый порядок передачи государственного и коммунального имущества в аренду. Теперь все будет происходить исключительно через электронную торговую систему.

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