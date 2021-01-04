Как изменилась стоимость строительно-монтажных работ в Украине

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В Украине стоимость монтажно-строительных работ за 11 месяцев 2020 года выросла на 3,2%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом сообщили в Госстате.
Согласно приведенным данным, можно сделать вывод, что подорожание коснулось всех сфер строительства. Наиболее значительный рост цен был замечен в жилом строительстве – 4,5%. В инженерном строительстве цены выросли на 3,8%, и в нежилом – лишь на 0,9%.
Если сравнить ноябрь 2020 года с ноябрем 2019 года, то динамика цен была следующая: наиболее активно цены росли в инженерном строительстве – 12,8%, в жилом строительстве цены росли не так быстро – 5,6%, в нежилом – выросли на 5%.
Стоимость строительных работ выросла
pixabay.com
Тем временем, в сравнении с октябрем 2020 года произошли следующие ценовые изменения: стоимость работ в инженерном строительстве выросло на 2,7%, в нежилом секторе стоимость стройработ подорожала на 0,7%, и в жилом – на 0,4%.
Госстат привел данные без учета аннексированных и оккупированных территорий.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине объем строительных работ в ноябре этого года вырос на 9,3% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, при этом значение в денежном эквиваленте за 11 месяцев 2020 года выросло до 164 млрд гривен (2,8%).
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