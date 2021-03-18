Кабмин собирается продлить программу по обеспечению молодежи жильем

Кабинет министров в среду, 17 марта, принял проект постановления, которым предлагает продлить действие госпрограммы по обеспечению молодежи жильем до 2023 года.

Об этом написал представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан на своей страничке в Facebook.

По его словам, данная программа позволит возобновить льготы при долгосрочном кредитовании, что позволит решить жилищный вопрос для украинской молодежи. Как сообщается, в планах правительства таким образом обеспечить жильем 4238 молодых семей. Это 56% от общего числа украинцев, которые значатся в реестрах Госмолодежьжилья.

Ранее глава фонда Сергей Комнатный заявлял, что в принятом госбюджете на 2021 год средств на государственные жилищные программы не предусматривали. Главным образом работают они за счет местных бюджетов.

"Наблюдаем такую ​​ситуацию последние лет шесть. В конце 2019-го появились было ростки изменений в отношении государства к проблеме обеспечения определенных категорий граждан собственным жильем, был запущен пилотный проект программы ипотеки под 3% годовых. Но 2020 не принес развития этой крайне нужной людям инициативы", - рассказал Комнатный.

В итоге, по его словам, в прошлом году по программам Госмолодежьжилья удалось заключить всего 600 договоров.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, украинцы используют программы Госмолодежьжилья прежде всего для покупки квартир, и гораздо реже приобретают частные дома.

Также стоит подчеркнуть, что в 1 марта стартовала госпрограмма "Доступная ипотека 7%". Пока в ней принимают участие 7 банков, впоследствии их число вырастет до 19.

Первые три кредита успели выдать Укргазбак, ОТП Банк и банк "Глобус". По словам министра финансов Сергея Марченко, портфель ипотечных кредитов в этом году составит 5 млрд гривен.