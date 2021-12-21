Кабмин пустит деньги на молодежное строительство, сэкономив на метро

Правительство решило урезать финансирование строительства метрополитена в Киеве и создания градостроительного кадастра, а освободившиеся средства перенаправить в Госфонд по содействию молодежному строительству.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 15 декабря.

Так, корректируя расходы бюджета на 2021 год власти приняли решение уменьшить на 100 млн гривен расходы на строительство столичного метрополитена и на 69,9 млн гривен создание градостроительного кадастра. Все 169,9 млн гривен должны пойти на молодежное жилищное строительство.

Описание: Строительство метро в Киеве Источник: Фото "Киевметрострой" Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве разгорелся скандал, когда подрядчик вместо строительства метрополитена решил провернуть средства через депозит. В связи с этим прокуратура подала в суд, требуя взыскать с компании 183 млн гривен.

В декабре прошлого года правительство распорядилось завершить строительство метро на Виноградарь. При этом подрядчику выплатят 95% стоимости указанных по контракту работ на срок не более 34 месяцев, вместо 24.

Как сообщил недавно мэр Киева Виталий Кличко, завершение строительства метро на Виноградарь могут перенести на май 2023 года из-за пандемии.