Вместо строительства метро в Киеве подрядчик провернул средства через депозит

Прокуратура Киева через суд попытается взыскать с подрядчика строительства двух станций метро на Вингорадаре 183 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

В прокуратуре сообщили, что подрядчик получил аванс по договору относительно строительства станций метрополитена. Часть денег компания использовала не по назначению и 1,5 млрд грн разместила на депозите в одном из банков. В итоге за 2019 год фирма получила дополнительные 139 млн гривен прибыли. Однако, по условиям контракта, подрядчик должен был направить все средства на строительство ветки метро.

Описание: Строителя метро на Виноградаре хотят оштрафовать Источник: kyiv.gp.gov.ua Alt:

Известно, что в сентябре компания "Метрострой" подала в суд на КП "Киевметрополитен", требуя перенести окончание даты строительства Сырецко-Печерской линии на середину 2023 года. Подрядчик аргументировал это тем, что он не успевает освоить 1,9 млрд грн бюджетных средств, которые выделили на строительство подземки. Однако суд частично удовлетворил исковые требования и завершение работ перенесли на конец 2022 года. Изначально по планам достроить две станции метро на Виноградаре должны были до 26 ноября 2021 года.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в декабре прошлого года правительство распорядилось завершить строительство метро на Виноградарь. При этом подрядчику выплатят 95% стоимости указанных по контракту работ на срок не более 34 месяцев, вместо 24. Соответствующие коррективы внесли из-за форс-мажорных обстоятельств вследствие карантинных мероприятий.