НБУ собирается изменить принцип выдачи ипотеки

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В Украине должны измениться принципы выдачи ипотечных кредитов. Банки вскоре будут учитывать доходы украинцев при заключении кредитных договоров.
Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, передает Liga.net.
Она подчеркнула, что НБУ готовит изменение законодательства, что позволит популяризировать ипотеку в Украине. Так, по ее словам, банки будут учитывать доходы всей семьи перед тем, как оформить займ.
Рожкова также отметила, что на сегодняшний момент ставка по ипотеке существенно снизилась. И хотя она по факту составляет около 13%, и это выше той ипотеки, о которой так часто говорит руководство страны, тем не менее это уже и не 20%, что было по состоянию на декабрь 2019 года.
Заместитель главы НБУ отметила, что развитие ипотечного кредитования сейчас сдерживает несовершенное законодательство.
Что происходит с ипотекой в Украине
pixabay.com
Как сообщали НЕРУХОМІ, опрос Нацбанка выявил, что в Украине значительно вырос спрос на ипотечные кредиты: это оказался самый внушительный рост за семь лет.
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