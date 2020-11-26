Кабмин отсрочил запуск е-системы в сфере строительства

На заседании Кабинета министров в среду, 25 сентября, было принято решение продлить срок действия экспериментального проекта по запуску первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства на следующий год до 31 марта.

Предложение о продлении сроков экспериментального проекта во время заседания правительства высказал глава Минрегиона Алексей Чернышев. Он также рекомендовал установить срок завершения проекта до 31 марта. По словам министра, этого срока достаточно для выявления и исправления ошибок.

В свою очередь, его первый заместитель Алексей Выскуб считает сам проект на данный момент успешным. Так, удалось запустить реестр, в который внесены более 30 тысяч объектов и 60 тысяч разрешительных документов. Он подчеркнул, что органы местного самоуправления активно используют новую систему для выдачи градостроительных условий и ограничений, а также строительных паспортов.

Описание: Электронная система в сфере строительства полноценно заработает в следующем году Источник: pixabay.com Alt:

Также в декабре планируют запустить выдачу электронных разрешений на выполнение строительных работ и сертификатов о готовности объектов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, изначально предполагалось, что на постоянной основе электронная система должна заработать с 1 декабря 2020 года. В Минрегионе считают, что введение Единой государственной электронной системы в сфере строительства является одним из действенных шагов в реформировании системы органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Это позволит минимизировать контакты пользователей системы с должностными лицами, что снизит коррупционные риски.