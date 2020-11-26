Кабмин отсрочил запуск е-системы в сфере строительства

У Госсервистроя появился новый руководитель
На вчерашнем заседании Кабмин провел ряд кадровых решений
Новости
На заседании Кабинета министров в среду, 25 сентября, было принято решение продлить срок действия экспериментального проекта по запуску первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства на следующий год до 31 марта.
Предложение о продлении сроков экспериментального проекта во время заседания правительства высказал глава Минрегиона Алексей Чернышев. Он также рекомендовал установить срок завершения проекта до 31 марта. По словам министра, этого срока достаточно для выявления и исправления ошибок.
В свою очередь, его первый заместитель Алексей Выскуб считает сам проект на данный момент успешным. Так, удалось запустить реестр, в который внесены более 30 тысяч объектов и 60 тысяч разрешительных документов. Он подчеркнул, что органы местного самоуправления активно используют новую систему для выдачи градостроительных условий и ограничений, а также строительных паспортов.
Электронная система в сфере строительства полноценно заработает в следующем году
pixabay.com
Также в декабре планируют запустить выдачу электронных разрешений на выполнение строительных работ и сертификатов о готовности объектов.
Как сообщали НЕРУХОМІ, изначально предполагалось, что на постоянной основе электронная система должна заработать с 1 декабря 2020 года. В Минрегионе считают, что введение Единой государственной электронной системы в сфере строительства является одним из действенных шагов в реформировании системы органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Это позволит минимизировать контакты пользователей системы с должностными лицами, что снизит коррупционные риски.
На вчерашнем заседании Кабмин провел ряд кадровых решений
Геращенко рассказал об ужасных условиях, в которых живут жильцы Демеевского квартала
Власти города не помешали рейдерскому захвату
Бизнесмен в ходе реконструкции надстроил мансарду
Рыночная стоимость недвижимости составила более 89 млн гривен