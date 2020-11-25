Правительство рассмотрит вопрос о продлении экспериментального проекта в строительстве

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Кабинет министров в среду, 25 ноября, рассмотрит вопрос о продлении экспериментального проекта в строительстве.
Речь идет о постановлении "О реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства", которое было разработано Минцифры и Минрегионом.
Экспериментальным проектом предусмотрено создание и внесение сведений в Реестр строительной деятельности первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
Речь идет о документах, которые дают право на выполнение подготовительных и строительных работ, принятие в эксплуатацию, получение градостроительных условий и тому подобное.
Изначально предполагалось, что на постоянной основе электронная система должна заработать с 1 декабря 2020 года.
На заседании Кабмина рассмотрят вопросы строительства
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По мнению главы Минрегиона Алексея Чернышева, введение Единой государственной электронной системы в сфере строительства является одним из действенных шагов в реформировании системы органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Это позволит минимизировать контакты пользователей системы с должностными лицами, что снизит коррупционные риски.
Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Минцифры открыло данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности. По словам главы Министерства Михаила Федорова, вся информация актуальна, структурирована и защищена от несанкционированных изменений.
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