Правительство рассмотрит вопрос о продлении экспериментального проекта в строительстве

Кабинет министров в среду, 25 ноября, рассмотрит вопрос о продлении экспериментального проекта в строительстве.

Речь идет о постановлении "О реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства", которое было разработано Минцифры и Минрегионом.

Экспериментальным проектом предусмотрено создание и внесение сведений в Реестр строительной деятельности первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Речь идет о документах, которые дают право на выполнение подготовительных и строительных работ, принятие в эксплуатацию, получение градостроительных условий и тому подобное.

Изначально предполагалось, что на постоянной основе электронная система должна заработать с 1 декабря 2020 года.

Описание: На заседании Кабмина рассмотрят вопросы строительства Источник: flickr.com Alt:

По мнению главы Минрегиона Алексея Чернышева, введение Единой государственной электронной системы в сфере строительства является одним из действенных шагов в реформировании системы органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Это позволит минимизировать контакты пользователей системы с должностными лицами, что снизит коррупционные риски.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Минцифры открыло данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности. По словам главы Министерства Михаила Федорова, вся информация актуальна, структурирована и защищена от несанкционированных изменений.