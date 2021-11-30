Кабмин назначил заместителя главы ГИАГ. Что о нем известно

Кабинет министров назначил Никиту Барабаша на должность заместителя главы Госинспекции архитектуры и градостроительства.

Как сообщается на сайте правительства, об этом идет речь в распоряжении от 29 ноября.

"Назначить Барабаша Никиту Александровича заместителем Председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет с учетом времени назначения на должность согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 г. №1247 с оплатой труда в соответствии с законодательством", — говорится в документе.

Описание: Барабаш получил должность заместителя главы ГИАГ Источник: Facebook/ Никита Барабаш Alt:

Ранее Барабаш работал в Государственном агентстве резерва. Сначала он был заместителем руководителя Госрезерва, затем был назначен временно исполняющим обязанности главы этой структуры. Перед этим занимал должность заместителя директора департамента государственных закупок, договорной работы и взаимоотношений с государственными предприятиями Министерства юстиции и отвечал за плановую финансовую и хозяйственную деятельность государственных предприятий, относящихся к сфере управления Министерства юстиции. В его послужном списке также работа в Министерстве инфраструктуры Украины.

Согласно декларации о доходах, в Госрезерве Барабаш зарабатывал более 70 тысяч гривен в месяц. При этом должностной оклад в ГИАГ не будет превышать 30 тысяч. Поэтому возникает вопрос: почему он уходит в эту сферу с меньшим в разы доходом, в которой к тому же нет опыта?

Как сообщали НЕРУХОМІ, запуск ГИАГ был одобрен правительством 15 сентября. Глава инспекции Семен Кривонос сообщил, что в структуру приняли на работу 198-го сотрудника, таким образом укомплектовав минимально необходимый состав штата. Глава Минрегиона Алексей Чернышов рассказал, что ликвидация ГАСИ и запуск ГИАГ – один из важнейших шагов в реформе градостроительства. Чтобы избежать коррупционных рисков, к проверке будущих сотрудников инспекции привлекли НАБУ.