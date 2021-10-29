Кабмин изменил порядок предоставления льготных кредитов на покупку жилья

Кабинет министров внес изменение в порядок предоставления льготных кредитов для внутренне перемещенных лиц и участников АТО/ООС при покупке жилья.

Об этом в пятницу, 29 октября, сообщила заместитель главы Министерства развития общин и территорий Наталья Козловская, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, изменения предполагают создание единых подходов к формированию открытых реестров кандидатов на получение льготных кредитов от государства. Были расширены основания для регистрации претендентов, получивших в прошлом государственную поддержку на строительство или покупку жилья, но это имущество сейчас находится на оккупированной территории.

Описание: В Украине изменен порядок предоставления льготных кредитов Источник: cian.ru Alt:

"Речь идет о денежной компенсации или льготных кредитах на недвижимость от государства", - добавила Козловская.

Чиновница отметила, что кандидат, который является и переселенцем, и участником боевых действий на Донбассе, к примеру, сможет выбрать как одно, так и два основания для регистрации. Для этого должны быть поданы отдельные заявления для включения в открытые реестры.

Соответствующая инициатива была разработана Минрегионом с целью усовершенствования госпрограмм по поддержке внутриперемещенных лиц и участников АТО/ООС в решении их вопросов с жильем. В свое время министр Алексей Чернышов отмечал, что что обеспечение жильем остается одним из острейших социальных вопросов в Украине.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 4 августа Кабмин утвердил условия ипотеки и лизинговой программы, которые будет предоставлять Украинская финансовая жилищная компания на рынке недвижимости. В частности, документ определяет лиц, которые могут претендовать на льготные программы по обеспечению жильем. Так, это могут быть переселенцы, сведения о которых внесены в Единую информационную базу данных, а также работники, получающие зарплату из местных бюджетов и госбюджета.