УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

Кабмин изменил порядок кредитования жилья для ветеранов АТО и переселенцев

09.07.2020 - 15:46

Кабмин изменил порядок предоставления льготных кредитов на приобретение жилья – 14,6 млн грн в равных частях направлены на льготное кредитование переселенцам и участников АТО/ООС.

Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в пресс-службе Минрегиона.

"В 2020 году на финансирование программы "Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции и/или участникам проведения операции Объединенных сил на приобретение жилья" в госбюджете предусмотрено 14,6 млн грн. Финансирование стало возможным благодаря средствам, поступившим в качестве возврата кредитов, полученных гражданами в 2019 году", - говорится в сообщении.

Новый порядок предоставления льготных кредитов на приобретение жилья для ветеранов АТО

pixabay.com

Отмечается, что соответствующие изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" были внесены 13 апреля 2020 года, а 8 июля правительство внесло изменения в Порядок использования бюджетных средств по этой программе, согласно которым расходы по программе будут направлены для предоставления кредитов в равных частях: 50% участников АТО/ООС и 50% - временно перемещенным лицам (ВПЛ). Проект постановления был разработан Минрегионом.

В Министерстве напоминают, что программа по предоставлению льготного кредита на приобретение жилья ВПЛ и участниками АТО/ООС была введена в 2019 году. Тогда кредит получили 98 семей участников АТО/ООС и 100 семей ВПЛ.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Кабинет Министров Украины на заседании 8 июля принял распоряжение о распределении субвенции на выплату денежной компенсации на приобретение жилья переселенцам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Распоряжение предусматривает выделение 250 млн грн для приобретения жилья для 219 ветеранов.

Комментарии

428
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Суд рассмотрит незаконность ликвидации ГАСИ

Суд рассмотрит незаконность ликвидации ГАСИ

Истцом в этом деле выступает общественная организация Минстрой

09.07.2020 - 15:08
Эксперты проверили ЖК SEA VIEW. Видео

Эксперты проверили ЖК SEA VIEW. Видео

Строительство комплекса имеет немало несоответсвий

09.07.2020 - 14:12
Управление Госгеокадастра в Киеве возглавил новый руководитель: что о нем известно

Управление Госгеокадастра в Киеве возглавил новый руководитель: что о нем известно

Алексей Ботезат должен навести порядок в столичном Госгеокадастре

09.07.2020 - 13:45
Скидки до 22% в ЖК ТЕРРАКОТ!

Скидки до 22% в ЖК ТЕРРАКОТ!

Жилой комплекс находится рядом с двумя станциями метро

09.07.2020 - 13:20
Суд оставил Микитася в СИЗО

Суд оставил Микитася в СИЗО

Адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест

09.07.2020 - 11:28