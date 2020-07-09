Кабмин изменил порядок кредитования жилья для ветеранов АТО и переселенцев

Кабмин изменил порядок предоставления льготных кредитов на приобретение жилья – 14,6 млн грн в равных частях направлены на льготное кредитование переселенцам и участников АТО/ООС.

Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в пресс-службе Минрегиона.

"В 2020 году на финансирование программы "Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции и/или участникам проведения операции Объединенных сил на приобретение жилья" в госбюджете предусмотрено 14,6 млн грн. Финансирование стало возможным благодаря средствам, поступившим в качестве возврата кредитов, полученных гражданами в 2019 году", - говорится в сообщении.

Новый порядок предоставления льготных кредитов на приобретение жилья для ветеранов АТО pixabay.com

Отмечается, что соответствующие изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" были внесены 13 апреля 2020 года, а 8 июля правительство внесло изменения в Порядок использования бюджетных средств по этой программе, согласно которым расходы по программе будут направлены для предоставления кредитов в равных частях: 50% участников АТО/ООС и 50% - временно перемещенным лицам (ВПЛ). Проект постановления был разработан Минрегионом.

В Министерстве напоминают, что программа по предоставлению льготного кредита на приобретение жилья ВПЛ и участниками АТО/ООС была введена в 2019 году. Тогда кредит получили 98 семей участников АТО/ООС и 100 семей ВПЛ.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Кабинет Министров Украины на заседании 8 июля принял распоряжение о распределении субвенции на выплату денежной компенсации на приобретение жилья переселенцам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Распоряжение предусматривает выделение 250 млн грн для приобретения жилья для 219 ветеранов.