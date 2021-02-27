К чему приводят просчеты в архитектуре: топ трагических ошибок. Фото

Работа архитектором – гораздо труднее, чем может показаться на первый взгляд. Ведь достаточно малейшего просчета, и это приведет к десяткам или даже сотням жертв. Представляем Вашему вниманию ТОП-8 трагических происшествий, которые произошли из-за ошибок в проектировании.

Обрушение крыши в кинотеатре "Никербокер", США

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Эта трагедия произошла в 28 января 1922 года в Вашингтоне. Крыша не выдержала тяжести снега и рухнула на посетителей. Тогда погибли 98 человек.

Обрушение моста Ярмут, Англия

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Это произошло 2 мая 1846 года в Грейт Ярмуте. Люди собрались на мосту, чтобы посмотреть, как циркач проплывал по реке в бочке, которую тащил гусь. Когда бочка проплывала под мостом, люди перебежали на другую сторону, что и привело к трагедии – мост не выдержал и рухнул.

Обрушение фабрики "Пембертон Милл", США

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В Массачусетсе 10 января 1860 года внезапно рухнуло здание фабрики, похоронив под обломками 145 человек. Говорят, трагедия произошла из-за брака колонн. Здание было относительно новым, тем не менее просчет стоил более сотни жизней.

Прорыв дамбы Саут-Форк, США

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Дамба на озере Конемог в Пенсильвании нуждалась в ремонте. Почему-то его не успели вовремя сделать, в итоге вода смыла Джонстаун, убив более двух тысяч человек.

Обрушение моста в Квебеке, Канада

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Мост в Квебеке, длиной в 987 метров считался на начало XX века – одним из самых длинных. За свою историю он дважды обрушался – 29 августа 1906 года (погибли 75 человек) и 11 сентября 1916 года (погибли 13 человек).

Обрушение торгового центра Sampoong, Южная Корея

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Эта трагедия произошла 29 июня 1995 года в Сеуле. Изначально земля, где до этого находилась свалка, была предназначена для строительства жилого 4-этажного комплекса, но по ходу строительства назначение здания и проект были изменены будущим директором торгового центра. В результате из плана сооружения убрали несколько опорных колонн в пользу установки эскалаторов и незаконно возвели пятый этаж. фициально торговый центр Сампун открылся 7 июля 1990 года. В течение 5 лет своего существования его ежедневно посещало примерно 40 тысяч человек. В результате обрушения погибли 502 человека.

Падение комплекса Lotus Riverside, Китай

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27 июня 2009 года здание Lotus Riverside в Шанхае внезапно опрокинулось на бок, при этом это произошло не по вине природных катаклизмов, а из-за банальной архитектурной оплошности. По одной из причин, использовали при строительстве слишком тонкую арматуру и низкокачественный цемент. О пострадавших здесь не сообщается

Обрушение здания Rana Plaza, Бангладеш

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В Саваре 24 апреля 2013 года посетители Rana Plaza заметили, как стены на их глазах начали трескаться. Люди попытались бежать из рушащегося здания, в результате возникла давка. В трагедии в общем погибли 1127 человек.