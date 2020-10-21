Инвесторы Аркады завтра собираются перекрыть центральную улицу Киева

Инвесторы Аркады, вложившиеся в квартиры, строительство которых было заморожено, намерены в очередной раз выйти на митинг в центр Киева и перекрыть улицу Крещатик.

Как заявили организаторы, новая акция протеста состоится в четверг, 22 октября, передает УНИАН.

Как отмечается, в 9 утра инвесторы соберутся на митинг у Офиса президента. Затем, ближе к 11 часам спустятся к зданию Киевской городской госадминистрации. Протестующие требуют встречи с мэром столицы Виталием Кличко, который в прошлый раз к людям так и не вышел. Если и в этот раз градоначальник попытается проигнорировать митинг, люди пообещали перекрыть Крещатик. Они также требуют, чтобы им гарантировали достройку всех трех ЖК без дополнительных доплат. Митингующие также считают, что об их проблемах могут забыть сразу после выборов.

Описание: Митинг инвесторов Аркады в Киеве Источник: biz.liga.net Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее столичный голова Виталий Кличко заявлял, что алгоритм достройки проблемных объектов Аркады будет определен после того, как Киевгорстрой проведет их аудит.

Он также пообещал, что о проблемах инвесторов, купивших квартиры в ЖК Патриотика, Патриотика на озерах и Эврика не забудут и после выборов. В "Объединении инвесторов банка Аркада" заявили, что на достройку замороженных ЖК необходимо около 7 млрд гривен, при этом сумма чистого дефицита – на сегодня не менее 4,5 млрд грн. В свою очередь в Киевгорстроя подчеркнули, что о каких-либо суммах говорить рано, пока аудит не закончен.