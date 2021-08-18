Инвестиции в украинское строительство за три года вырастут до $2 млрд – эксперт

В течение трех лет инвестиции в украинскую строительную сферу вырастут до $2 млрд, а за 7 лет вложения могут достичь $10 млрд.

Об этом заявил основатель девелоперской компании City One Development Валерий Кодецкий.

По его словам, иностранные инвесторы положительно оценивают проведение реформ в строительной отрасли и их интересует создание новых производственных мощностей, участие в крупных инфраструктурных проектах и ​​реализация проектов в сегментах коммерческой и жилой недвижимости. При этом, говоря о строительной реформе, следует учесть не ее наличие, а реальная эффективность.

Кодецкий подчеркнул, что для развития девелопмента в Украине следует переориентировать бизнес-процессы на создание современного строительного оборудования и материалов, соответствующих мировым трендам. И уже через 10 лет наша страна сможет обеспечить себя всем необходимым для развития строительства. "Речь идет прежде всего о налаживании производства строительных материалов благодаря внедрению энергосберегающих экологических технологий", - сообщил эксперт.

Он добавил, что, наладив высокотехнологичные процессы замкнутого производства, можно в итоге снизить себестоимость стройматериалов до 30%. В качестве примера Кодецкий привел ситуацию с импортом флоат-стекла, которое в подавляющем большинстве используется в строительстве. Построив в Украине завод, можно частично удовлетворить спрос на рынке и таким образом удешевить стоимость продукции.

Описание: Эксперты рассказали о перспективах строительной отрасли Источник: nerukhomi.ua Alt:

Говоря о зарплатах строителей глава девелоперской компании отметил важность ее роста, так как многие украинцы вынуждены выезжать в страны Восточной Европы, где оплата труда значительно выше. Рост зарплат хотя бы на треть может вернуть до 200-300 тыс. Украинских на внутренний строительный рынок, отметил он. При этом развитие рынка напрямую связано с эффективностью проведения строительной реформы, что даст сигнал для зарубежных инвесторов. В свою очередь развитие строительства станет драйвером роста экономики.

Как сообщали НЕРУХОМІ, жилье на этапе строительства в Украине подорожало в среднем за полгода на 19%, при этом самый значительный рост цен наблюдался в Киеве – порядка 32%.

По данным девелоперских компаний стоимость квадратного метра в киевских новостройках в течение первого полугодия прибавила в цене 16,2% и составила $1705, а лидером роста оказалась недвижимость бизнес-класса.