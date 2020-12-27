Бывшие сотрудники Илона Маска создали капсульный дом. Фото

Бывшие работники корпораций Илона Маска SpaceX и Tesla разработали необычное жилье для тех, кто собирается временно пожить на природе, вдали от городской суеты.

Их проект называется Jupe, это капсула, созданная в футуристическом стиле, представляет собой своего рода палатку, но с удобствами.

Как сообщается на сайте стартапа, собирается капсула на месте за несколько часов. Имеет огнеупорное и влагостойкое покрытие, пол деревянный. Высота такого жилья около трех метров, его площадь – чуть более 10 "квадратов".

Описание: Капсульные дома Jupe Источник: jupe.com Alt:

Каждая такая "палатка" оснащена Wi-Fi, солнечными батареями, аккумуляторной системой на 200 Ач. Желающие могут за дополнительную плату заказать акустическую систему. Само помещение укомплектовано широкой кроватью, письменным столом со стулом и пуфиком. Цена такой капсулы – 17,5 тысяч долларов.

Описание: Капсульные дома Jupe Источник: jupe.com Alt:

Как стало известно, стартап Jupe был организован бывшим менеджером IBM, который около года прожил в мусорном контейнере. Именно этот опыт убедил его начать создавать жилье небольших размеров, которое при этом было бы максимально удобным.

Описание: Капсульные дома Jupe Источник: jupe.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, французы создали двухэтажный дом, созданный из палаток, способный выдержать порывы ветра и даже сильный дождь.