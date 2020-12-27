Бывшие сотрудники Илона Маска создали капсульный дом. Фото

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Бывшие работники корпораций Илона Маска SpaceX и Tesla разработали необычное жилье для тех, кто собирается временно пожить на природе, вдали от городской суеты.
Их проект называется Jupe, это капсула, созданная в футуристическом стиле, представляет собой своего рода палатку, но с удобствами.
Как сообщается на сайте стартапа, собирается капсула на месте за несколько часов. Имеет огнеупорное и влагостойкое покрытие, пол деревянный. Высота такого жилья около трех метров, его площадь – чуть более 10 "квадратов".
Капсульные дома Jupe
jupe.com
Каждая такая "палатка" оснащена Wi-Fi, солнечными батареями, аккумуляторной системой на 200 Ач. Желающие могут за дополнительную плату заказать акустическую систему. Само помещение укомплектовано широкой кроватью, письменным столом со стулом и пуфиком. Цена такой капсулы – 17,5 тысяч долларов.
Капсульные дома Jupe
jupe.com
Как стало известно, стартап Jupe был организован бывшим менеджером IBM, который около года прожил в мусорном контейнере. Именно этот опыт убедил его начать создавать жилье небольших размеров, которое при этом было бы максимально удобным.
Капсульные дома Jupe
jupe.com
Как сообщали НЕРУХОМІ, французы создали двухэтажный дом, созданный из палаток, способный выдержать порывы ветра и даже сильный дождь.
Высотки оснастят искусственным интеллектом
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