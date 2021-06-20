Маск ради постройки колонии на Марсе собирается продать свой последний дом

Американский изобретатель и глава корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что собирается продать свой последний дом, который расположен в районе залива Сан-Франциско.

Как сообщает Business Insider SA, американский миллиардер устроил распродажу своей недвижимости ради финансирования проекта по созданию колонии на Марсе. Как он заявлял ранее, по планам к 2050-му году успеть отправить на Марс миллион колонистов.

"Чтобы построить город на Марсе, потребуется много ресурсов. Я хочу иметь возможность сделать как можно больше для развития города на Марсе. Это означает внести большой капитал", - сказал глава SpaceX в одном из интервью.

Последний дом в Сан-Франциско Маск назвал особенным и заявил, что собирается продать его большой семье. Он сообщил, что здесь он проживал нечасто, а сдавал его в аренду для различных мероприятий.

Описание: Маск ради своей цели устроил распродажу недвижимости Источник: Alt:

Сейчас американский изобретатель проживает в Техасе, где арендует жилье у своей собственной компании SpaceX в Бока-Чика.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Маск ранее заявлял, что собирается построить полностью автономный город на Марсе – он не будет зависеть от Земли. В этом направлении сейчас уже активно ведутся разработки, и уже есть несколько проектов. Тем не менее, по словам Маска, важно завершить их, пока на Земле не произошел катаклизм.