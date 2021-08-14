IKEA выходит на рынок недвижимости: первое жилье продают в Китае

Нидерландская компания IKEA – одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома, вышла на рынок недвижимости и выставила на продажу 500 квартир в многофункциональном комплексе Livat Changsha, расположенном в городе Чанше, что на юге Китая.

Как сообщает Reuters, в многофункциональном комплексе работают около 380 различных магазинов, кафе, ресторанов, спортивных и развлекательных заведений. Стоит отметить, что для Ingka Group (юридическое название IKEA) это уже пятый торговоразвлекательный комплекс, открытый в Китае, но первый с жилыми помещениями. Такое жилье рассчитано на обычное работающее население Чанши, местных предпринимателей. В комплексе Ingka Centres реализованы коворкинги и другие полезные пространства для удобства в роботе и повседневной жизни.

Описание: Livat Changsha Источник: reuters.com Alt:

Общие инвестиции в Livat Changsha составили более $616 млн, заселение в купленное жилье планируется в 2022 году. Общая площадь нового комплекса – 130 тысяч квадратных метров.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее власти Поднебесной запретили строить небоскребы, высота которых превышает 500 метров. Сегодня в Китае находится большая часть всех самых высоких зданий, которые есть на планете. Власти страны пришли к выводу, что такая тенденция может быть опасной.