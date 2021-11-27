IKEA предлагает арендное жилье меньше $1 в месяц. Фото

Основанная в Швеции нидерландская компания IKEA вышла на токийский рынок арендного жилья, предложив японцам снимать крошечные квартиры по сверхнизким ставкам.

Описание: Tiny Homes Источник: ikea.com/jp Alt:

Как отмечается на сайте японского подразделения фирмы, снять квартиру стоит 99 иен – около 0,8 долларов в месяц. Была запущена рекламная кампания Tiny Homes ("Крошечные дома") с брендовым героем акулой Блохэй (Blåhaj), которая выступает в роли риелтора.

Описание: Tiny Homes Источник: ikea.com/jp Alt:

Жителям и гостям японской столицы предлагают квартиры, площадь которых не превышает 10 "квадратов", полностью обставленные необходимой мебелью от IKEA и аксессуарами.

Серию роликов запустили в YouTube о преимуществах таких квартир.

Они двухуровневые: сверху расположено спальное место, внизу рабочее, диван и стиральная машина. Желающие снять такое жилье могут оставлять заявки до 3 декабря 2021 года.

Описание: Tiny Homes Источник: ikea.com/jp Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, впервые IKEA вышла на рынок недвижимости, выставив на продажу 500 квартир в многофункциональном комплексе Livat Changsha в городе Чанше на юге Китая. Такое жилье рассчитано на обычное работающее население, местных предпринимателей. В комплексе реализованы коворкинги и другие полезные пространства для удобства в роботе и повседневной жизни.