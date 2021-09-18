Холдинг DIM запустил новую имиджевую кампанию

Группа компаний DIM объявила о завершении разработки нового позиционирования и запустила новую имиджевую кампанию.

Об этом рассказал управляющий партнер DIM Александр Насиковский, сообщили в пресс-службе девелопера.

По его словам, главный месседж кампании – "Живи больше". Такой слоган был разработан совместно с креативным агентством Tabasco. Для строительства комплексов застройщик использует экологичные материалы высокого качества, внедряя продуманную до мелочей инфраструктуру с использованием современных технологий, что создает для человека здоровую атмосферу, продлевающую жизнь. Комплексы от DIM – это интеграция городской среды в природу и наоборот, что позволяет жильцам найти уединение от городского шума, дышать свежим воздухом и пить чистую воду.

"Не откладывай на завтра свою жизнь. Проживай ее качественно уже сегодня – в атмосфере эстетики, комфорта и здоровья", - заявил Насиковский.

Он добавил, что сочетание жилья с зелеными зонами положительно сказывается как на психоэмоциональном состоянии человека, так и на продолжительности его жизни. Интеграция жилых комплексов с экологией и природой – объединяет все проекты холдинга.

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Так, ЖК Lucky Land находится возле самого леса, который простирается на 100 гектаров, комплекс Park Lake City имеет свой водоем, в распоряжении жильцов ЖК Автограф и Новый Автограф есть свои артезианские скважины, в ЖК А136 Highlight Tower в центре Киева предусмотрели современные очистительные системы воздуха, а для жильцов ЖК Метрополис создали уникальный ландшафтный дизайн придомовых территорий.

Как сообщали НЕРУХОМІ, холдинг DIM объявил о запуске нового проекта – малоэтажного комплекса Park Lake City AQUA в рамках расширения загородного клубного комплекса Park Lake City, который находится на 10-м километре Новообуховского шоссе.