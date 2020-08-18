Харьков существенно нарастил темп ввода жилья в эксплуатацию

В Харькове за первое полугодие 2020 года в эксплуатацию ввели почти 200 тысяч квадратных метров жилья, что в 2,5 раза больше аналогичного периода 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.

Так, согласно приведенным данным, за шесть месяцев введено в эксплуатацию 184 тыс. кв. м площади в многоэтажных домах (93%) и 15,2 тыс. кв. м – индивидуальное строительство (7%). Всего на выполнение жилищных программ в бюджете города на 2020 год предусмотрено более 1 млрд грн. Из них 60 млн грн на финансирование строительства 43 квартир в рамках программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2025 гг. и 42,4 млн – на строительство 32 квартир по программе молодежного жилищного кредитования. На сегодняшний день около 50 млн грн уже профинансировано.

В Харькове сдали почти 200 тысяч квадратных метров жилья pixabay.com

В Харьковском горсовете отметили, что по состоянию на 1 июля 2020 года в реестре кандидатов, имеющих право на участие в городских жилищных программах, состоят 1139 семей.

Вместе с тем, как сообщали ранее НЕРУХОМІ, согласно данным ГУ статистики в Харьковской области, в регионе в январе-июне общее строительство сократилось на 11%, при этом строительство жилых зданий – на 13%.