Группу компаний DIM отметили престижной строительной премией IBUILD

Девелопером года по версии главной строительной премии Украины IBUILD стала группа компаний DIM.

Об этом стало известно 8 декабря, когда Конфедерация строителей Украины объявила победителей, сообщает пресс-служба DIM.

Экспертное жюри путем голосования приняло решение отдать одну из главных наград в строительстве – Девелопер года – группе компаний DIM, отмечая ее высокую динамику развития бизнеса и высокое качество реализации объектов.

По словам генерального директора группы компаний Алексея Ревина, DIM изучает опыт зарубежных компаний в поисках новых идей и решений. В итоге каждый пятый покупатель возвращается, что свидетельствует о доверии и качестве продуктов от застройщика.

Кроме группы компаний DIM премией отметили и один из их комплексов – ЖК Метрополис. Он победил в номинации "Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры". Это большой проект, который реализуется в Голосеевском районе Киева.

Описание: DIM отметили премией IBUILD Источник: dim-bud.ua Alt:

"Его концепция благоустройства и инфраструктуры — пример того, как должны выглядеть сегодня жилые комплексы, чтобы их жителям жилось комфортно и легко. Безбарьерное пространство, огромная территория собственного парка с ценными и редкими деревьями", - отметила директор по маркетингу группы компаний DIM Ирина Михалева.

На территории этого ЖК высаживают пинии, которые застройщик завез специально из Германии. Это редкие для Украины хвойные деревья, которые ранее можно было наблюдать только в ботаническом саду.

Как известно, премию IBUILD вручают в Украине каждый год, а стать ее лауреатом – значить подтвердить свои достижения и получить признание на самом высоком уровне.