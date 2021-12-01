Группа компаний DIM выпустила релиз вирусных роликов

Группа компаний DIM в рамках имиджевой кампании опубликовала на своем канале в YouTube два ролика, которые являются продолжением позиционирования "Живи больше".

Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.

В первом ролике речь идет о первобытном человеке, который спас от голодной смерти волчонка, а во втором мужчина-ремесленник помог женщине, которую собиралась убить разъяренная толпа. После реинкарнации в следующей жизни оба героя живут в комфортных современных квартирах, построенных застройщиком DIM.

"Наверное, в прошлой жизни я сделал что-то очень хорошее, если теперь у нас есть эта невероятная квартира. Одно хорошее решение может изменить всю жизнь", - говорит голос за кадром.

Авторы роликов хотели показать, что, покупая жилье у застройщика DIM, вы кардинально меняете жизнь к лучшему.

В создании рекламы взяло участие креативное агентство Tabasco, а снимались ролики на студии Film.UA и в жилом комплексе Park Lake City. Их планируют запустить в украинских кинотеатрах, в духе показываемых трейлеров к фильмам.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее DIM объявил о старте новой имиджевой кампании с главным месседжем "Живи больше", который был разработан совместно с креативным агентством Tabasco.