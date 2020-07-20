Госсервисстрой на 30% будет состоять из сотрудников ГАСИ

Штат Государственной сервисной службы градостроительства Украины будет состоять из 357 человек, при этом 30% из них – бывшие сотрудники ГАСИ.

Об этом в интервью агентству Укринформ заявил глава Госсервисстроя Алексей Башкиров.

"Сейчас готовится структура на 357 человек. Планируются центральный аппарат и структурные подразделения в областях. Количество сотрудников в области зависят от нагрузки, то есть количества документов, представляемых в территориальные подразделения. Мы хотим, чтобы люди имели возможность подать документы, получить консультацию и качественную услугу на месте", - рассказал Башкиров.

Алексей Башкиров рассказал о работе Госсервисстроя ukrinform.ua

По его словам, новые люди будут набираться по конкурсу, а также по переводу. Кроме того, организация планирует набрать около 30% сотрудников из ГАСИ.

"Для нас главное, чтобы в сервисной службе работали профессиональные и порядочные сотрудники. Мы тщательно подбираем работников в разрешительные отделы, чтобы там шла профессиональная работа. Строгие требования будут к регистраторам, тех, кто будет рассматривать документы", - добавил Башкиров.

Глава ведомства также рассказал, что сейчас уже зарегистрирован Госсервисстрой как юридическое лицо, запуск продолжается, идут регистрации в налоговой инспекции и казначейской службе Украины.

"Мы получили электронные цифровые подписи и печати. Ждем включения в сеть казначейства. В ближайшее время будем утверждать по согласованию с Минрегионом структуру Аппарата и формировать штатное расписание, должностные инструкции и так далее", - рассказал он.

Как сообщали НЕРУХОМІ, экспериментальный проект по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства стартовал в Украине в июле.