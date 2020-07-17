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В Украине заработала е-система в сфере строительства

17.07.2020 - 16:16

Экспериментальный проект по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства стартовал в Украине на этой неделе.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"На этой неделе в Украине стартовал экспериментальный проект по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Все онлайн. Открыто и прозрачно. Это часть большой программы цифровизации государственных услуг", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что электронная система в сфере строительства прежде всего, будет способствовать открытости и ликвидации коррупции. Запуск системы позволит уменьшить бумажный документооборот, минимизирует предвзятое отношение чиновников, уменьшит вероятность предоставления поддельных документов. "Это будет означать гораздо меньше манипуляций в сфере градостроительства", - отметил Шмыгаль.

По его словам на портале http://e-construction.gov.ua/ будет предоставляться открытый доступ к сведениям нового Реестра строительной деятельности, а также актуальная статистика по предоставляемым услугам. На портале будет доступна онлайн-консультация через чат-бот и калькулятор для определения класса последствий (характеристика уровня возможной опасности для здоровья и жизни людей) зданий.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Кабинет министров утвердил план внедрения электронной системы в сфере строительства. Изначально он должен был заработать еще в прошлом месяце.

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