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Горсовет Одессы почти в 6 раз сократил расходы на реставрацию центра города

22.07.2020 - 15:04

Одесский городской совет изменил муниципальную программу сохранения и развития исторического центра города, почти в 6 раз сократив расходы на капитальный ремонт и реставрацию памятников архитектуры.

Такое решение депутаты приняли на сессии собрания в среду, 22 июля, передает "Думская".

Упомянутая программа предполагала реставрацию и капремонт 102 зданий, расположенных на Маразлиевской, Пушкинской, Ришельевской, Екатерининской и Преображенской, а также памятников архитектуры национального значения — Старой Биржи (мэрии) и Воронцовского дворца. Только в 2020 году на эти цели собирались потратить 270 млн грн.

Одесский двор

pixabay.com

После внесения правок от этой суммы осталось 48 млн грн. В частности, муниципалитет полностью отказался от планов по реставрации Воронцовского и Старой Биржи, а также памятников архитектуры на Маразлиевской и Екатерининской, в четыре раза сократил финансирование работ на Ришельевской и в десять раз - на Пушкинской. Почти половина всех средств — 20 млн грн пойдет на ремонты на Преображенской.

Проект решения поддержали 38 депутатов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, одесскому памятнику архитектуры по улице Маяковского, 1 грозит разрушение из-за незаконного строительства мансарды.

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