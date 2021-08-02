Застройщику запретили проводить строительные работы возле Вырлицы

Компания "Мрия-Инвест", которая планирует застроить часть берега озера Вырлица на левом берегу Киева, не имела права осуществлять инженерную подготовку и берегоукрепления территории, поскольку это часть планировочной деятельности.

Об этом рассказали в сообществе "Экопарк Вырлица", ссылаясь на решение Государственной экологической инспекции Киевского округа.

Как отмечается, для осуществления такой деятельности требуется положительное заключение по оценке воздействия на окружающую среду, которого у застройщика нет. Поэтому компании запрещается осуществлять любые подготовительные и строительные работы.

Также сообщается, что представители компании "Мрия-Инвест" пытались представить проект застройки: торгово-развлекательного центра с паркингом и благоустройством территории.

Как известно, провести презентацию для общества предложил мэр Виталий Кличко, на заседании Киевсовета 24 июня, когда публично поддержал застройщика и убедив депутатов повременить с объявлением озера Вырлица ландшафтным заказником.

Как сообщает "Хмарочос", представитель компании "Мрия-Инвест" Александр Крупник уверял, что озеро не тронут, и здесь будет "только двухэтажное здание". Однако киевляне обратили внимание, что представлены иллюстрации не показывают реальную территорию вокруг озера и иногда противоречат озвученным описаниям проекту. В частности, среди визуализаций заметили сразу несколько рендеров проекта, разработанных для Провиденса в штате Род-Айленд, США.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в конце июля прошла акция протеста против застройки возле озера Вырлица, во время которой был сломан строительный забор. На место приехали дежурные полицейские, однако правоохранители не стали вмешиваться в конфликт. Активисты рассказывают, что это не первая акция протеста, а также обещают проводить их и в дальнейшем, чтобы демонтировать полностью строительный забор.