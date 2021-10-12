Возле старинной усадьбы Зеленских в Киеве таки снесли забор. Фото

Коммунальные службы снесли установленный застройщиком забор вокруг исторического здания на Тургеневской, 22 в Шевченковском районе Киева.

Об этом во вторник, 12 октября, сообщили на странице КП "Киевблагоустройство" в Facebook.

По словам представителей коммунальной организации, застройщик не предоставил им разрешительные документы на временное нарушение благоустройства и установку ограждения. Кроме того, фирма проигнорировала предписания инспектора убрать конструкцию, поэтому за дело взялись сотрудники "Киевблагоустройства".

Как сообщали НЕРУХОМІ, дом на Тургеневской, 22 был построен в 1890 году, первым его владельцем стал Василий Малин. Позже в 1911-15 годах сюда переехала жить семья мещан Зеленских. На сегодняшний день, это одна из последних деревянных усадьб на улице, что уцелела. Однако, несмотря на свой возраст и статус, чиновники так и не внесли дом в список памятников архитектуры.

Уже не однократно предпринимались попытки разрушить усадьбу. Краевед Антон Короб сообщил, что три года назад пытались "отгрызть" левое крыло, чтобы обеспечить проезд к новостройке во двор. В июле этого года активисты подняли скандал, когда узнали, что неизвестные приступили к демонтажу крыши старинной усадьбы. Свои действия строители не стали комментировать. По словам депутата Киевсовета Евгении Кулебы, полиция, которую вызвали на место происшествия, так и не приехала, чтобы остановить строителей.