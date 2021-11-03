Во Львове собираются запретить жилую застройку промзон

Во Львове власти города собираются запретить застройку оставшихся промышленных зон, поскольку большинство территорий бывших предприятий за последние 5 лет уже были освоены строительными компаниями.

Об этом рассказала депутат Львовского горсовета Виктория Довжик, передают местные СМИ.

По ее словам, продать, купить территорию в промзоне можно будет, но нельзя будет в течение 10-15 лет изменять ее целевое назначение. Владельцы небольших территорий в промзонах в основном инициируют разработку детального плана, предусматривающего изменение целевого назначения территории. Впоследствии детальный план рассматривают депутаты городского совета, так что зона промышленной застройки становится зоной жилой и вскоре там вырастает жилой квартал.

Теперь во Львове планируют ввести мораторий на изменение целевого назначения на земельные участки в промзонах в районе улиц Пасечной, Богдана Хмельницкого-Промышленной, зоне Мотозавода и улицы Зеленой, а также между улицами Земельно-Кузнечной и Бескидской-Гайдучкой.

Описание: Во Львове могут запретить застройку промзон Источник: tvoemisto.tv Alt:

Постановление планируется вынести на голосование на одно из ближайших заседаний сессии Львовского городского совета. Впрочем, не известно, проголосуют ли за нее депутаты, ведь в городском совете присутствует несколько представителей застройщиков и владельцев строительных компаний.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее для львовских застройщиков главный архитектор города Антон Коломийцев разработал новые стандарты, которые должны повысить качество строительства жилых домов.