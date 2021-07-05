Власти Киева на ремонты парков потратят почти 100 млн гривен

Коммунальная организация "Киевзеленстрой" согласовала проведение ремонтных работ в 13 парках и 7 скверах в различных районах столицы, которые обойдутся местному бюджету в 97 млн гривен.

Как сообщает "Киеввласть", проводить работы будут десять подрядчиков, которых набрали из объявлений в ProZorro. Суммарно "Киевзеленстрой" заключил 20 договоров.

Согласно предоставленным данным, дороже всего обойдется ремонт сквера на Троещине: на Маяковского, 15б и Бальзака, 14. На него потратят почти 23 млн гривен.

Дешевле всего обойдутся ремонты скверов на Чернобыльской в Святошинском районе и Десятинной улице в Шевченковском – по 1 млн гривен.

Известно, что 18 марта этого года Киевская городская госадминистрация утвердила капитальные ремонты столичных парков и скверов на общую сумму в 197 млн гривен. "Киевзеленстрой" разработал карту капитальных ремонтов, где указал объекты, которые будет отремонтированы в этом году.

Описание: В Киеве отремонтируют парки и скверы Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, антикоррупционные органы НАБУ и САП занялись расследованием фактов возможного злоупотребления со стороны чиновников коммунального предприятия "Плесо" Киевской городской госадминистрации, которые вместо застройщика ЖК Русановская гавань обустроили зону отдыха вдоль протоки. В итоге указанных злоупотреблений бюджет столицы недосчитался почти 50 млн гривен.