Застройщик ЖК Русановская гавань сэкономил за счет бюджета Киева

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Расследованием фактов возможного злоупотребления со стороны чиновников коммунального предприятия "Плесо" Киевской городской госадминистрации, которые вместо застройщика ЖК Русановская гавань обустроили зону отдыха вдоль протоки, занялись антикоррупционные органы – НАБУ и САП.
Таким образом, существует вероятность, что набережную обустроили за счет налогоплательщиков, а этим воспользовался застройщик жилого комплекса – ЧАО "Дарницкий комбинат строительных материалов и конструкций" (ДКСМК). В итоге указанных злоупотреблений бюджет столицы недосчитался почти 50 млн гривен. На сегодняшний день обустройство Русановской протоки еще не завершено.
ЖК Русановская гавань
Согласно проведенному аудиту работы коммунальщиков, есть вероятность что к подобной ситуации привели ошибки в коммуникациях среди структурных подразделений столичной горадминистрации. Однако, удалось выяснить, что обустройство протоки и строительство ЖК Русановская гавань проводит одна и та же подрядная организация – ООО "СК "Горстройинвест". По данным реестров, владельцами фирмы являются братья Владимир и Анатолий Дроботы.
Антикоррупционные органы попросили продлить срок расследований по данному делу до ноября, но судья, изучив ходатайство, удовлетворил его частично – расследование продлили до 14 сентября.
Как сообщали НЕРУХОМІ, ЖК Русановская гавань – это очередной комплекс, который строится с конкретным нарушением норм пожарной безопасности, что в итоге может вылиться в большие неприятности для его жильцов. Его возводит строительная компания Ковальская по улице Маланюка в Днепровском районе Киева.
Как удалось выяснить экспертам, к жилым секциям целого ряда домов комплекса застройщик не обеспечил проезд со всех сторон для пожарных машин. И это далеко не все нормы пожарной безопасности, которые были проигнорированы при строительстве этого объекта. Так, не была учтена безопасность эвакуации жильцов, не подтверждено проведение оценки огнестойкости зданий, проблемы с комплектациями первичными средствами пожаротушения. Такжа застройщик не выполнил норму по обустройству паркинга.
Кому из застройщиков повезло, а кому еще предстоит устранить нарушения ДБН
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