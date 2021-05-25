Застройщик ЖК Русановская гавань сэкономил за счет бюджета Киева

Расследованием фактов возможного злоупотребления со стороны чиновников коммунального предприятия "Плесо" Киевской городской госадминистрации, которые вместо застройщика ЖК Русановская гавань обустроили зону отдыха вдоль протоки, занялись антикоррупционные органы – НАБУ и САП.

Таким образом, существует вероятность, что набережную обустроили за счет налогоплательщиков, а этим воспользовался застройщик жилого комплекса – ЧАО "Дарницкий комбинат строительных материалов и конструкций" (ДКСМК). В итоге указанных злоупотреблений бюджет столицы недосчитался почти 50 млн гривен. На сегодняшний день обустройство Русановской протоки еще не завершено.

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Согласно проведенному аудиту работы коммунальщиков, есть вероятность что к подобной ситуации привели ошибки в коммуникациях среди структурных подразделений столичной горадминистрации. Однако, удалось выяснить, что обустройство протоки и строительство ЖК Русановская гавань проводит одна и та же подрядная организация – ООО "СК "Горстройинвест". По данным реестров, владельцами фирмы являются братья Владимир и Анатолий Дроботы.

Антикоррупционные органы попросили продлить срок расследований по данному делу до ноября, но судья, изучив ходатайство, удовлетворил его частично – расследование продлили до 14 сентября.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ЖК Русановская гавань – это очередной комплекс, который строится с конкретным нарушением норм пожарной безопасности, что в итоге может вылиться в большие неприятности для его жильцов. Его возводит строительная компания Ковальская по улице Маланюка в Днепровском районе Киева.

Как удалось выяснить экспертам, к жилым секциям целого ряда домов комплекса застройщик не обеспечил проезд со всех сторон для пожарных машин. И это далеко не все нормы пожарной безопасности, которые были проигнорированы при строительстве этого объекта. Так, не была учтена безопасность эвакуации жильцов, не подтверждено проведение оценки огнестойкости зданий, проблемы с комплектациями первичными средствами пожаротушения. Такжа застройщик не выполнил норму по обустройству паркинга.