Власти Киева хотят возобновить договор аренды участка, несмотря на решение суда

Власти Киева собираются возобновить договор аренды земельного участка по улице Казимира Малевича, 44, 46 в Голосеевском районе столицы, несмотря на то, что Верховный Суд признал его недействительным.

Как сообщают "Наші Гроші", соответствующий проект решения был зарегистрирован в Киевсовете 6 января заместителем мэра Вячеславом Непопом, директором Департамента земельных ресурсов Валентиной Пелих и ее заместителем.

Согласно документу, договор аренды участка, площадью 0,27 га по улице Казимира Малевича на 5 лет под строительство жилого дома с паркингом собираются возобновить для компании "Юникарго Украина".

Как отмечается в пояснительной записке от 24 ноября 2021 года, на этом участке находится недостроенный дом (готовность порядка 3%), который принадлежит "Юникарго Украина". Вместе с тем, в пояснительной записке нет сведений о решении Верховного Суда от 21 декабря. Этим решением установлено, что договор аренды участка прекратил свое действие еще в 2013 году, а затем его пролонгация в 2016 году была незаконной.

Описание: Строительство по улице Малевича, 44-46 Источник: nerukhomi.ua Alt:

В ноябре 2008 года Киевсовет и ООО "Промстрой" заключили договор аренды на 5 лет двух участков площадью 0,27 га и 0,06 га по ул. Казимира Малевича, 44, 46 ля строительства жилого дома с паркингом. В ноябре 2016 Киевсовет восстановил указанный договор на 5 лет, при этом заменив ООО "Промстрой" на ООО "Юникарго Украина".

Хозсуд отменил это решение Киевсовета. Так, в ходе следствия выяснили, что частная компания не платила аренду в 2014-16 годах, при этом Киевсовет решил распорядиться этой землей без проведения аукционов. Ввиду этих фактов судья принял решение, что договор о возобновлении аренды является недействительным.

Стоит учесть, что участок по действующему Генплану частично относится к территории общественных зданий и сооружений, частично – улиц и дорог. Поэтому строить жилье здесь запрещено.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на участке по улице Казимира Малевича, 44, 46 строит жилой комплекс компания Geos. Согласно открытым данным, собственниками фирмы являются Вячеслав Ферук и Михаил Голица. По данным СМИ, строительная компания связана с бывшим депутатом городского совета Николаем Негричем.