Власти Днепра забраковали строительство жилой высотки возле морга

В Днепре на заседании архитектурно-градостроительного совета был представлен проект жилого дома по улице Донцова на участке 0,4 гектаров по соседству с медучреждениями.

Как сообщают местные СМИ, строительство должно начаться на склоне холма, с которого начиналась застройка Екатеринослава в историческом ареале города. Рядом находятся институт медико-социальных проблем и реабилитации и больница имени Мечникова, с расположенным на ее территории моргом.

Описание: Проект жилого дома Источник: dp.vgorode.ua Alt:

Согласно проекта здесь хотят возвести дом, высотой в восемь этажей, стандартной параллелепипедной формы. В нем будут располагаться 59 квартир различной планировки комфорт-класса, самые большие из которых будут достигать 150 "квадратов". Для жильцов также предусмотрен паркинг на 110 машин. Придомовую территорию, собирались обустроить крытыми террасами. Фасад здания представлен в старинном екатеринославском кирпичном стиле с огромными арками.

Члены градостроительного совета в свою очередь отметили излишнюю помпезность здания и назвали соседство с моргом очень неудачным для жилого дома.

Подчеркнем, что в Киеве, жилые комплексы нередко строят впритык к кладбищам. ЖК Edeldorf является ярким примером этого. Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно показаниям измерений, от дома до ближайшей могилы – менее 45 метров. Однако, застройщик, получив необходимые бумаги, полностью обеспечил законность строительства.