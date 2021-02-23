Визуализацию станций метро в Днепре от Zaha Hadid Architects слили в интернет. Фото

Архитектурное бюро Zaha Hadid Architects разработало проекты нескольких станций метро в Днепре, визуализация которых "просочилась" в интернет.

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Урбанисты из Progressive Dnipro на своей странице в Instagram опубликовали визуализацию входов и выходов станций "Центральная", "Театральная" и "Музейная". Утверждается также, что это не окончательный вариант, и утвержденный проект возможно будет отличаться от того, что сегодня представлено на эскизах.

Описание: Метро в Днепре Источник: Alt:

Как известно, мэр Днепра Борис Филатов еще в 2018 году заключил договор с британским бюро Zaha Hadid Architects о назначении архитектора на строительство городского метрополитена. Завершить строительство планируют в 2024 году.

Описание: Метро в Днепре Источник: Alt:

На сегодняшний день подземка в Днепре – самая маленькая в Европе. Она насчитывает всего шесть станций. Однако метро собираются существенно продлить, таким образом его длина превысит 11 км.

Как сообщали НЕРУХОМІ, между тем в Киеве правительство распорядилось завершить строительство метро от станции "Сырец" на массив Виноградарь. Согласно постановлению Кабмина, подрядчику выплатят 95% стоимости указанных по контракту работ на срок не более 34 месяцев, вместо 24.