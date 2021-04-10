В Швеции решили перенести целый город вместе с домами из-за опасности обвалов. Фото

В Швеции перенесут город Кируна в другое место вместе с домами. "Транспортировка" должна пройти в течение 20 лет.

Как сообщает Designboom, власти пошли на это из-за вопроса безопасности местных жителе – Кируна находится возле шахты по добыче железной руды. Переносом займется архитектурное бюро ghilardi + hellsten – они создали проект будущего города. Перед разработкой архитекторы провели опрос среди 20 тысяч жителей городка, чтобы учесть все их пожелания.

Описание: Проект нового города Источник: designboom.com Alt:

Первым зданием нового города станет ратуша. Конструкция черпает вдохновение из угловой геометрии минералов железа. Дизайн также включает перенесенной колокольню старого города, которая является одновременно символом прошлого и маяком будущего.

После ратуши будут строить другие здания – гостиницы, объекты культуры. Затем вокруг разместят около 3 тысяч домов и церковь.

Описание: Проект нового города Источник: designboom.com Alt:

Часть домов поднимут на кузов грузовиков и таким образом перевезут на новое место. Если состояние дома не будет позволять транспортировку, их демонтируют и реконструируют в новом месте.

Описание: Проект нового города Источник: designboom.com Alt:

Всего в городе проживают 25 тысяч жителей. Местная шахта настолько "разрослась", что угрожает для многих домов обвалом.

Как сообщали НЕРУХОМІ, итальянец Еннунцио Лагомарсини спроектировал и построил для себя дом, который может парить в воздухе и скользить на расстояние 12 метров. Летающий дом находится в Кастельнуово-Магра, провинции Ла Специя (Италия).