В Швеции решили перенести целый город вместе с домами из-за опасности обвалов. Фото

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В Швеции перенесут город Кируна в другое место вместе с домами. "Транспортировка" должна пройти в течение 20 лет.
Как сообщает Designboom, власти пошли на это из-за вопроса безопасности местных жителе – Кируна находится возле шахты по добыче железной руды. Переносом займется архитектурное бюро ghilardi + hellsten – они создали проект будущего города. Перед разработкой архитекторы провели опрос среди 20 тысяч жителей городка, чтобы учесть все их пожелания.
Проект нового города
designboom.com
Первым зданием нового города станет ратуша. Конструкция черпает вдохновение из угловой геометрии минералов железа. Дизайн также включает перенесенной колокольню старого города, которая является одновременно символом прошлого и маяком будущего.
После ратуши будут строить другие здания – гостиницы, объекты культуры. Затем вокруг разместят около 3 тысяч домов и церковь.
Проект нового города
designboom.com
Часть домов поднимут на кузов грузовиков и таким образом перевезут на новое место. Если состояние дома не будет позволять транспортировку, их демонтируют и реконструируют в новом месте.
Проект нового города
designboom.com
Всего в городе проживают 25 тысяч жителей. Местная шахта настолько "разрослась", что угрожает для многих домов обвалом.
Как сообщали НЕРУХОМІ, итальянец Еннунцио Лагомарсини спроектировал и построил для себя дом, который может парить в воздухе и скользить на расстояние 12 метров. Летающий дом находится в Кастельнуово-Магра, провинции Ла Специя (Италия).
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